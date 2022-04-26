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الجهاد والبناء تحذر من مخطط يروم هؤلاء تنفيذه من خلال عودة العيساوي والسليمان


حذرت حركة الجهاد والبناء اليوم الاثنين، من مخطط يروم تنفيذه اصحاب الاجندات الخارجية من خلال عودة كل من رافع العيساوي وعلي حاتم السليمان.

وقال الامين العام للحركة جواد رحيم الساعدي في بيان انه “بعد ماشهدته العملية السياسية من انسداد وتعطيل في العمل التشريعي والتنفيذي يتفاجئ الشارع العراقي والوسط السياسي بعودة شخصيات لها في ذاكرة العراقيين شواهد اجرامية وفي ذممهم دماء الالآف من الابرياء.

وأضاف ان “عودة العيساوي والسليمان و غيرهم ممن كانوا يقرعون الدفوف في خيم الذل والهوان ويرفعون شعار قادمون يا بغداد، امر مستغرب و يثير العديد من علامات الأستفهام.

وتابع “اننا نبدي فيه استهجانها الشديد من اعادة تدوير هذه الشخصيات و نحذر من مخطط يروم اصحاب الاجندات الخارجية تنفيذه عبر هذه الصفقات ونجدد رفضنا لأي خطوات مماثلة بإعادة الكثير من المطلوبين للقضاء ممن أوغلوا بسفك دماء العراقيين.

وطالب الساعدي “الشرفاء الوطنيين بوقفة جادة لمنع تمرير هذه الاجندات.

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الجهاد والبناء تحذر من مخطط يروم هؤلاء تنفيذه من خلال عودة العيساوي والسليمان
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