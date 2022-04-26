بحوزتهم اسلحة ومواد مخدرة.. اعتقال عصابة من 6 اشخاص في بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الاثنين، عن القبض على عصابة من 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة في بغداد.

وذكرت الاتحادية في بيان انه “تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات وحسب قرار قاضي تحقيق المحكمة المركزية لمدينة الصدر من القاء القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص في منطقة (الاستكشافات النفطية) شرق بغداد.

واضاف “ضبط بحوزتهم بندقيتين كلاشنكوف و3 مسدس مختلف وكمية من مادة الكريستال المخدرة بالإضافة 2 انبوب زجاجي وميزان الكتروني واركيلة صغيرة تستخدم للتعاطي.

وتابع البيان “تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم.