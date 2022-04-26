حزب بارزاني يمتعض بسبب إيقاف عمليات تهريب النفط في سنجار

أكد السياسي الإيزيدي فهد حامد، الاثنين، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ممتعض بسبب إيقاف الفصائل الإيزيدية عمليات تهريب النفط من سنجار.

وقال حامد في حديث ل / المعلومة/ إن “الحزب الديمقراطي كان يمارس التهريب لجميع المواد وأيضا النفط من مناطق مختلفة في نينوى وسنجار إلى الأراضي التركية عبر طريق المحمودية”.

وأضاف أن “ما يبثه الحزب الديمقراطي ووسائل الإعلام التابعة له من أكاذيب حول الوضع في سنجار ماهي إلا محاولة لتشوية صورة الفصائل الإيزيدية التي واجهت داعش ومنعت التهريب في سنجار”.

ويتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الفصائل الإيزيدية المسلحة بممارسة عمليات القتل والخطف في سنجار، فيما دعا القوا العراقية لفرض سيطرتها على القضاء.