القبض على ارهابي في الصقلاوية بالانبار

ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على احد الارهابيين في الصقلاوية بالانبار.

وذكرت المديرية في بيان ، انه ” بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ وقوة من الفوج اعلاه ومديرية امن الانبار اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة الصقلاوية بالانبار”.

واضاف “هو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب، وجرى بعدها تسليمه لجهة الطلب اصوليا”.