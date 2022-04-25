الحشد الشعبي يعلن انجازات اليوم الثالث من “الارادة الصلبة” في الانبار

انجزت قطعات قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مهامها لليوم الثالث على التوالي في عملية الارادة الصلبة.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان إن “قطعاتنا تستمر لليوم الثالث على التوالي بدهم وتفتيش الاودية والطرق النيسمية حيث قطع لواء 14 مسافة (48) كم بعمق الصحراء من جهة طريق (160)”، مبينا أن “لواء 13 مع قوة مقر القيادة قام بفتح الطرق النيسمية المفخخة لعدد من الاودية وذلك بتفجير وتفكيك (17) عبوة ناسفة ودهم وتفتيش وادي مديسيس ووادي عكاش ووادي اللكعرة والحلكوم”.

وأضاف، ان “لواء 17 توغل بعمق (70)كم في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار ولواء 18 ايضا توغل بعمق 110 كم ولواء 19 بعمق 80 كم ولواء 45 بعمق 60 كم والفوج الاول للواء 13 توغل بعمق 85 كم ولواء 13 وقوة مقر العمليات 126 كم حيث يرافق التقدم تفتيش المناطق والقرى”.

واشار مصلح الى ان “حصيلة اليوم الثالث من العملية هي تفجير عجلة مفخخة عن طريق ايصال احداثية دقيقة لطيران الجيش و تدمير ثلاث مضافات لداعش في مناطق العمليات وايضا تفكيك وتفجير (17) عبوة ناسفة”.

ولفت الى ان “القطعات بدأت بالتهيؤ والدخول لعدد من الاودية الخطرة مثل وادي العجرميات وعود النسر والغري بعد تنظيف طرقها من العبوات وهناك معلومات مؤكدة عن وجود لمفارز للعدو الداعشي في هذه المناطق”.