الأخبار

الحشد الشعبي يعلن انجازات اليوم الثالث من “الارادة الصلبة” في الانبار


انجزت قطعات قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مهامها لليوم الثالث على التوالي في عملية الارادة الصلبة.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان إن “قطعاتنا تستمر لليوم الثالث على التوالي بدهم وتفتيش الاودية والطرق النيسمية حيث قطع لواء 14 مسافة (48) كم بعمق الصحراء من جهة طريق (160)”، مبينا أن “لواء 13 مع قوة مقر القيادة قام بفتح الطرق النيسمية المفخخة لعدد من الاودية وذلك بتفجير وتفكيك (17) عبوة ناسفة ودهم وتفتيش وادي مديسيس ووادي عكاش ووادي اللكعرة والحلكوم”.

وأضاف، ان “لواء 17 توغل بعمق (70)كم في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار ولواء 18 ايضا توغل بعمق 110 كم ولواء 19 بعمق 80 كم ولواء 45 بعمق 60 كم والفوج الاول للواء 13 توغل بعمق 85 كم ولواء 13 وقوة مقر العمليات 126 كم حيث يرافق التقدم تفتيش المناطق والقرى”.

واشار مصلح الى ان “حصيلة اليوم الثالث من العملية هي تفجير عجلة مفخخة عن طريق ايصال احداثية دقيقة لطيران الجيش و تدمير ثلاث مضافات لداعش في مناطق العمليات وايضا تفكيك وتفجير (17) عبوة ناسفة”.

ولفت الى ان “القطعات بدأت بالتهيؤ والدخول لعدد من الاودية الخطرة مثل وادي العجرميات وعود النسر والغري بعد تنظيف طرقها من العبوات وهناك معلومات مؤكدة عن وجود لمفارز للعدو الداعشي في هذه المناطق”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مركز الإعلام الرقمي يكشف سبب حشر إسم القضاء في المناكفات السياسية
القبض على ارهابي في الصقلاوية بالانبار
الحشد الشعبي يعلن انجازات اليوم الثالث من “الارادة الصلبة” في الانبار
غرق شوارع في أربيل نتيجة الأمطار الغزيرة
الكشف عن تفاصيل لقاء جمع الحلبوسي والموساد في الإمارات
الفتح: المناصب والمصالح ستقود حزب الحلبوسي وحلفاءه نحو الانهيار
العراق يكشف عن توصل طهران والرياض لاتفاق من 10 نقاط
سقوط قذيفتي هاون قرب معسكر شمالي بغداد
عضو تحالف الفتح محمود الحياني: شخصيات سياسية تحاول التفرد بزعامة السنة للتطبيع مع إسرائيل
مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة شرقي بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 78.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك