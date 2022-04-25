الكشف عن تفاصيل لقاء جمع الحلبوسي والموساد في الإمارات

كشف الخبير الأمني صباح العكيلي , الاثنين, عن لقاء جمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع الموساد الإسرائيلي في الامارات، فيما أشار الى أن الحلبوسي يمثل ركن أساسيا في قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى خلال زيارته الأخيرة الى الامارات مع وفد من الموساد الإسرائيلي بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد”، مبينا أن “الحلبوسي سلم الموساد معلومات مهمة وسرية”.

وأضاف، أن “العلاقة بين الحلبوسي والموساد الإسرائيلي لم تعد خافية بل باتت شبه علنية”، مشيرا الى أن “الحلبوسي يمثل ركنا أساسيا للتطبيع مع إسرائيل الذي تشاركه في المهمة العائلة البارزانية”.

وكان رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة نشر في الثاني من نيسان الحالي صورة تجمعه مع الحلبوسي في منزله بالامارات، فيما يعلن مكتب الحلبوسي عن تفاصيل زيارة رئيس البرلمان للبرلمان وطبيعتها.