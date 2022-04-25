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الفتح: المناصب والمصالح ستقود حزب الحلبوسي وحلفاءه نحو الانهيار


اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان الصراع حول المناصب والمصالح ستقود الى انهيار التحالف القائم بين حزب الحلبوسي والاحزاب الاخرى ضمن مايسمى بالتحالف الثلاثي، لافتا الى ان كل حزب داخل هذا التحالف يسعى للحصول على مناصب الدرجات الخاصة وهو ماسيشعل صراعا يسبب انهيار التحالف بين الحلبوسي والصدريين والحزب الديمقراطي.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “التحالف الذي حمل اسم انقاذ العراق تم بناءه من اجل تحقيق المصالح، خصوصا ان اطرافه سعت لضمان تحقيق المصالح الحزبية”.

واضاف ان “الحلبوسي ومن معه ضمن التحالف الثلاثي يسعون لتحقيق مشروع خارجي معين، على الرغم من ان التحالف المذكور يختلف كل حزب فيه بالمبادئ والمتبنيات”.

وبين ان “عملية انهيار وتشضي اطراف هذا التحالف باتت وشيكة، خصوصا ان هناك صراعات ستحدث على مناصب المدراء العامين ووكلاء الوزارات والمناصب الاخرى”.

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