العراق يكشف عن توصل طهران والرياض لاتفاق من 10 نقاط

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، عن توصل الجانبين السعودي والإيراني خلال الاجتماع الأخير في العاصمة بغداد لاتفاق على مذكرة تفاهم من 10 نقاط.

وقال حسين في حوار متلفز ان “اللقاء السعودي الإيراني الأخير في العاصمة بغداد كان أمنيا بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين”.

وأشار وزير الخارجية الى انه “تم الاتفاق على إجراء الجولة القادمة من الحوار على المستوى الدبلوماسي”.

وأضاف ان “الحوار السعودي الإيراني في العاصمة بغداد تناول موضوع استمرار وقف إطلاق النار في اليمن”.