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محلل سياسي : : ضغوط سياسية تمنع مساءلة الحلبوسي عن ثروته


 

رجح المحلل السياسي صباح الطائي، وجود ضغوط سياسية تمنع الجهات الرقابية من التحقق من ثروة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لافتا الى ان قانون من اين لك هذا يجب ان يطبق على الجميع خصوصا اصحاب المناصب الكبيرة.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “بناء القصر في الانبار وامتلاك ثروة كبيرة من قبل رئيس البرلمان تحتم قيام الجهات الرقابية بالتحقق من كيفية حدوث هذا التحول الكبير، وكيفية امتلاك كل هذه المبالغ”.

واضاف ان “صمت الطبقة السياسية ازاء هذا الثراء الكبير يرجح وجود ضغوط او تخوف سياسي من فتح ملف ثروة رئيس البرلمان وممتلكاته وكيفية وصوله اليها بهذه السرعة من الزمن”.

وبين ان “قانون من اين لك هذا ينبغي ان يطبق على الجميع خصوصا اصحاب المناصب الكبيرة والعليا في البلد، على الرغم من السلطة التي يتمتعون بها والتي تعيق في بعض الاحيان البحث والتحقق في كيفية حصولهم على الثروة والاملاك بفترة زمنية قياسية”. 

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محلل سياسي : : ضغوط سياسية تمنع مساءلة الحلبوسي عن ثروته
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