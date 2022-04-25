السجن 15 سنة لمدان بالانتماء لداعش الارهابي

أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن اصدار حكم بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء لتنظيم داعش الاجرامي.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن "الحكم جاء بعد اعتقاله في وقت سابق في عملية خاصة قامت بها الدائرة التحقيقية في العاصمة بغداد".

وأوضح البيان، ان "المدان ينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي وشغل منصبا مهما ضمن قاطع صلاح الدين بصفة عسكري".