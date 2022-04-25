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الحشد يباشر باليوم الثالث من عملية "الإرادة الصلبة" الثانية


باشرت قوات الحشد الشعبي، باليوم الثالث من عملية الإرادة الصلبة الثانية في الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي لملاحقة فلول داعش الارهابي والقضاء على جميع تحركاته في المناطق المذكورة.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان "شاركت قيادة عمليات الانبار في الحشد الشعبي متمثلة بالالوية (13-18-19-17) ، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات الجزيرة اللواء (46) حشد شعبي، وكذلك اللواء 14 حشد شعبي ضمن عمليات بغداد، وحشد محافظة الانبار، ومشاركة المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي لتنفيذ العملية في الصحراء الغربية ب‍الانبار".

وأضاف البيان، ان "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين متمثلة بالألوية السادس ،51 ،31 ،35، في هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن التشكيلات الساندة في الحشد الشعبي انطلقت لدهم وتفتيش عدة مناطق بالمحافظة".

 

 

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