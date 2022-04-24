البطيخ يحمل الحلبوسي تعطيل البرلمان ويدعو لإقامة دعوة قضائية بحقه

حمل عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، السبت، رئيس الهيئة التشريعية محمد الحلبوسي عملية توقف عمل البرلمان بشكل كامل، مؤكداً أن رئيس المجلس يتحمل جزء كبير من تعطيله.

وقال البطيخ في تصريح ل/المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو المسؤول المباشر أمام الشعب بشأن تعطيل وشل حركة البرلمان التشريعية”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب معرض للمساءلة القانونية الأن لتخلفه عن اليمن الدستوري”.

ودعا المواطنين، لإقامة دعوى قضائية على مجلس النواب ورئاسته لدى المحكمة الاتحادية بشأن تخلفهم عن اعمالهم التشريعية والدستورية”.

وأضاف أن “جميع حقوق الشعب والتي جاء من أجلها مجلس النواب ذهبت في مهب الريح من خلال تعطيل البرلمان وشل حركته التشريعية بشكل كامل نتيجة عدم وجود توافق سياسي”.

وكان النائب المستقل باسم خزعل خشان أكد في وقت سابق، عزمه التقدم بطلب اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب سوء إدارته الجلسات.