ضبط 12 وكراً لـ"داعش" الارهابي و22 عبوة ناسفة غربي العراق

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن ضبط 12 وكراً و22 عبوة ناسفة غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد أن انطلقت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، السبت، قطعاتنا الأمنية الباسلة، بالمرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) غربي البلاد كانت النتائج ليومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين تنفيذ ٣ عمليات انزال جوي والعثور على ١٢ وكرا و٢٢ عبوة ناسفة ومخبأ وراية لداعش و٢٨ قنبرة هاون مختلفة ومنزل مفخخ".

واضافت انه "تم تدمير ٣ نقاط رصد والعثور على مواد طبية مختلفة ودراجة نارية مفخخة وبندقية Ak وزرق، كما تم إلقاء القبض على ٣ مطلوبين".