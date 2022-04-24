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النائب الجمالي يوضح بنود مشروع التحالف الثلاثي المدعوم من تركيا والامارات


اوضح النائب عن الاطار التنسيقي علي الجمالي، بنود مشروع التحالف الثلاثي المدعوم من تركيا والامارات، لافتا الى ان المشروع لايتعلق بالزعامة السنية وانما خدمة الاكراد واعادة المبعدين السياسيين بموافقة الحلبوسي.

وقال الجمالي لـ /المعلومة/، ان “مايتعلق بالمكون السني فأن هناك اتفاق تم سابقا برعاية اماراتية تركية لمشروع التحالف الثلاثي ومن ضمنه عودة السياسيين المبعدين سواء باوامر قبض او دعاوى قضائية”.

واضاف ان “بعض الشخصيات من المرجح انها ستعود الى العملية السياسية سواء من خلال العفو العام او الاتفاق المذكور والمدعوم اماراتيا وتركياً”.

وبين ان “ما يتعلق بالجانب الكردي فأن اتفاق التحالف الثلاثي يؤكد على حصول الاكراد على كركوك وزيادة حصتهم في الموازنة وتكريد سنجار”.

واكد ان “الحلبوسي لو كان لايريد عودة سليمان والعيساوي فأنه سيمنع عودتهم الى الساحة السياسية من جديد، الا انه وقف الى جانب عودتهم وهو تسويق لبنود اتفاقية التحالف الثلاثي التي دعمتها تركيا والامارات”.

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