محلل سياسي : : الحلبوسي أعاد بعض الشخصيات للواجهة بهدف اعلان الاقليم السني

رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لم يكن ضد فكرة عودة بعض الشخصيات السنية المطلوبة للقضاء، حيث يخطط من خلال عودتهم الى تقوية تحالفه سياسيا والتحرك نحو اعلان الاقليم السني.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “اللقاءات المتواصلة بين الحلبوسي وبعض العشائر والشخصيات في الانبار يراد منها الحصول على التأييد المطلق من اجل التحرك نحو استقلال الانبار وبعض المحافظات المؤيدة لمشروع الاقليم السني”.

واضاف ان “الامارات دعمت الحلبوسي وتحالفه لاعلان اقليم الانبار، في حين وقفت تركيا الى جانب تقوية هذا التحالف على ان لايذهب باتجاه ضم الموصل الى الاقليم السني”.

وبين ان “عودة بعض المطلوبين للقضاء من الشخصيات السنية يأتي ضمن مخطط لتقوية التحالف السني سياسياً والمضي بطريق اعلان الاقليم المذكور، خصوصا بعد الدعم الاماراتي، حيث يقف خلفه مخطط صهيوني لتقسيم العراق الى اقاليم”.