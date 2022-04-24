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المطلبي: الحلبوسي والكاظمي يستغلان الفراغ الدستوري بارتكاب انتهاكات


حذر السياسي المستقل سعد المطلبي , الاحد , القوى السياسية من فقدان الشعرة المتبقية بين المواطن والنظام السياسي بسبب استمرار التجاوزات والخروقات التي يرتبكها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي من خلال استغلال الفراغ الدستوري.

وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الفراغ الدستوري وتأخر تشكيل الحكومة سيؤدي الى استغلال للسلطة التنفيذية والتشريعية وذلك بغياب المحاسبة والرقابة ” .

وأضاف ان ” استمرار التجاوزات والخروقات الدستورية التي يمارسها الكاظمي والحلبوسي واخرها تعيين مستشار اقتصادي لمجلس النواب خارج السياقات الدستورية ومخالفة للمواد 61 خامسا و80 خامسا اللتان تشيران الى ان تعيين الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء ويصوت عليه البرلمان ” , مبينا ان ” الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال لايجوز لها دستوريا ارسال مقترح بتعيين الدرجات الخاصة او غيرها ” .

وطالب المطلبي القوى السياسية بـ”الإسراع في تشكيل الحكومة وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان قبل فوات الأوان” , محذرا من “فقدان الشعرة المتبقية بين المواطن والنظام السياسي بسبب استمرار التجاوزات والخروقات التي يرتبكها رئيس الحكومة الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي” .

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