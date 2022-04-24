النائب سهيلة السلطاني:: تعيينات المستشارين تندرج ضمن المحاباة

اكدت لنائبة عن كتلة الصادقون النيابية سهيلة السلطاني ، الأحد، أن ما يحصل من تعيين للمستشارين يندرج في سياق المحاباة والمحسوبية ولايتم من باب الاختيار وفق الكفاءة والمهنية.

وقالت السلطاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سياسة التملق التي يتخذها البعض وصلت لمرحلة كبيرة فبين ذرائع عدم وجود التخصيصات المالية لتعيين الخريجين نجد تعيينات المستشارين بالدرجات الخاصة” .

وأضافت أن “ملف تعيين المستشارين مجرد تعيينات صورية تستخدم لارضاء بعض الاحزاب السياسية من اجل مكاسب أخرى”.

وأشارت السلطاني الى أن “هذا الأمر يتطلب أن يكون هناك وضوح في المهام التي يؤديها هذا الكم الكبير من المستشارين والكيفية التي تم اخيارهم وفقها”.

وكان عضو مجلس النواب احمد الربيعي أكد في وقت سابق، أن البرلمان لم يطلع على آلية تعيين المستشارين ، داعيا إلى إخضاع ملف تعيين المستشارين في الرئاسات الثلاث والوزارات إلى معايير خاصة .