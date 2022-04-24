قيادي في الاطار التنسيقي: نصف الارهاب في العراق ياتي من” الهول السوري”

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، ان نصف الارهاب في العراق ياتي من الهول السوري.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” حذر من نحو عامين من خطورة مخيم الهول السوري الذي يضم اكثر من 30 الف ارهابي من مختلف الجنسيات على امن العراق خاصة مع وجود مئات الكليومترات من الحدود المشتركة”.

واضاف، ان “التصعيد الامني في الانبار وقبلها ديالى من قبل داعش الارهابي تدلل على تلقيه دعم مادي وبشري في ان واحد لتنفيذ مخططاته الاجرامية مؤكدا بان نصف العمليات الارهابية في العراق تاتي من الهول السوري عن طريق تسلل عناصره الاجرامية”.

واشار الى ان” تعزيز امن الحدود بين العراق وسوريا اولوية في الامن القومي للبلا مؤكدا بان الاحداث الاخيرة في الانبار تستدعي جهود اكبر لتامين امن المناطق النائية وسد الفراغات”.

وشهدت الانبار مؤخرا سلسلة خروقات امنية خاصة استهداف تشكيلات الحشد الشعبي من قبل الخلايا الارهابية”.