الحكم بالإعدام بحق "إرهابي" في العراق

أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة إلى الحشد الشعبي، الاحد، عن إحالة احد "الارهابيين" الى الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم اعتقال الارهابي في وقت سابق في عملية خاصة قامت بها الدائرة التحقيقية في العاصمة بغداد وتم اكمال اوراقه التحقيقية وعرضها على القضاء ليتم حكمه بالاعدام شنقاً حتى الموت ضمن قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف البيان أن "الارهابي انتمى إلى تنظيم داعش الارهابي وشغل منصب المعاون لوالي جنوب بغداد الارهابي (ابو حسن الغريباوي) وكان يروم تفعيل هجمات ارهابية في وسط العاصمة بغداد واستهداف الزائرين في شهر محرم الحرام في العام الماضي ضمن (عمليات عاشوراء)".

ولفت البيان الى أنه "تم ايجاد احزمة ناسفة ومشجب للسلاح والعتاد والعبوات الناسفة في مضافات كانت تابعة للتنظيم، وذلك بعد ان تبين انه المسؤول عن مضافات التنظيم في قاطع جنوب بغداد".