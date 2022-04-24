الحشد الشعبي يعتقل 6 مطلوبين غرب الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن القبض على 6 مطلوبين، بكمين محكم، غرب محافظة الانبار، خلال عمليات الإرادة الصلبة الثانية.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد، قاسم مصلح، وفق بيان نقلته الهيئة إن "الحشد تمكن من تنفيذ كمين محكم نجح خلاله بمحاصرة عدد من المطلوبين منذ صباح اليوم”، مبينا ان “الكمين انتهى بالقاء القبض على ستة مطلوبين”.

واضاف، ان “المطلوبين يخضعون لتحقيق اولي بعدها يتم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.