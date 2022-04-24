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التربية توضح حقيقة وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق


نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق خلال العاميين الماضيين.

وذكرت التربية في بيان ان "الوزارة اطلعت على تقرير تلفزيوني تحدث عن طباعة الكتب المدرسية خارج العراق، وتنويراً للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة نفياً قاطعاً هذا الخبر الذي لا أساس لهُ من الصحة، وتؤكد انها تعمل ضمن اطر السياقات القانونية المتبعة بهذا الشأن".

وأضاف البيان ان "الوزارة لم تبرم أي عقد لطباعة الكتب خلال عام (2020) بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية وقتذاك، اما ما يخص عام (2021) فقد حصلت وزارة التربية على قرار من مجلس الوزراء على طباعة الكتب والاعتماد على القطاعات الحكومية والأهلية بمناقصة اعدت لهذا الغرض أذ لا يوجد اي طباعة للكتب خارج البلاد سعياً منها للإرتقاء بالمنتوج الوطني".

وطالبت الوزارة، "جميع وسائل الإعلام بالابتعاد عن طرح القضايا التي لا تستند الى الادلة الموثوقة".

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التربية توضح حقيقة وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق
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