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تحالف السيادة: دخولنا للتحالف الثلاثي كان مشروطاً بتسوية ملف السياسيين السنة المطلوبين للقضاء


أكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الاحد، أن دخول تحالفه للتحالف الثلاثي مع التيار الصدري كان مشروطاً بتسوية ملف السياسيين السنة المطلوبين للقضاء.

وقال الخنجر في تصريح صحفي، إن "دخولنا للتحالف الثلاثي كان مشروطاً بتسوية ملف السياسيين السنة المطلوبين للقضاء".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على ان تاخذ حكومة الكاظمي دورها في تسوية هذا الملف".

من جهته، أكد القيادي في السيادة، مشعان الجبوري، أن "اهم شرط لنا كان مع الكتلة الصدرية هو ان تقوم حكومة الكاظمي بتسوية ملف السياسيين السنة المطلوبين للقضاء".

 

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