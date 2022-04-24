ثروة الحلبوسي تثير 4 علامات استفهام لدى سياسي عراقي

اثار السياسي العراقي جمال الشمري، السبت، 4 علامات استفهام في ثروة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المتنامية رغم صغر سنه.

وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ثراء الحلبوسي بات نقطة استفهام كبيرة خاصة مع عمره الذي لم يتجاوز الـ40 بالاضافة الى دخوله العملية السياسية تم منذ سنوات قليلة جدا”، مبينا أن “الفيديوهات التي تنقل معالم قصوره ورفاهيته اثارت امتعاض شعبي خاصة مع الازمة الاقتصادية الطاحنة في العراق”.

واضاف الشمري،ان” 4 علامات استفهام اثارتها ثروة الحلبوسي وهي من اين له كل هذه الاموال وماهو مصدرها وهل هي تظهر دعم خليجي واقليمي له وهل ترتبط بما يقال حول هيمنته على مشاريع صندوق الاعمار الحكومي في للمحافظات المحررة”.

ولفت الى أن “ثروة الحلبوسي تحتاج الى قرار شجاع في التحقيق بها وبيان مصادرها خاصة وانه يتبوء منصب تشريعي مهم في البلاد”