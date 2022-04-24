نائب : ظاهرة تعيين المستشارين تفشت في الرئاسات الثلاث

انتقد النائب محمد الزيادي ، السبت ، تفشي ظاهرة تعيين المستشارين في الرئاسات الثلاث، مؤكدا الوقوف بوجه تعيين الدرجات الخاصة والدفاع عن حقوق الخريجين وحملة الشهادات العليا.

وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ظاهرة تعيين المستشارين بدرجة خاصة لن يمر مرور الكرام”، مبينا أن “تذرع الحكومة ووزارة المالية بعدم توفر السيولة المالية الكافية لتعيين الخريجين واختصارها على تعيين الدرجات الخاصة هو عمل غير صحيح ولن نسمح به”.

وأضاف، أن “أثقال الموازنة بالمستشارين وبهذه المناصب الرفيعة يكلف ميزانية الدولة وسنقف عنده خلال الجلسات القادمة”، مشيرا الى أنه “بالرغم من إعلان الحكومة ووزارة المالية عدم وجود تعيينات في موازنة 2021 الا أن ظاهرة تعيين المستشارين تفشت في الرئاسات الثلاث واغلب الوزارات”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اصدر في وقت سابق، أمرا نيابيا بتعيين ارام صباح عثمان الحاصل على شهادة قانون من جامعة أهلية مستشارا اقتصاديا في البرلمان بدرجة خاصة.