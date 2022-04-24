رسمت في أربيل وستنفذ في بغداد.. الكشف عن تفاصيل مخطط إعادة “المطلوبين”

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عارف الحمامي , السبت , عن تفاصيل مخطط إعادة الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب والتحريض الطائفي, مشيرا الى ان هذه الخطة رسمت في أربيل لجعلها احد الأوراق الضاغطة على قوى الاطار التنسيقي.

وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المشروع الأمريكي بإعادة طارق الهاشمي وعلي السليمان ورافع العيساوي واخرين من المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب تم وضع خطة لتنفيذه في أربيل من قبل حكومة الكاظمي وبعض الأطراف في التحالف الثلاثي وفي مقدمتهم السيادة والديمقراطي”.

وأضاف ان ” الخطة أيضا تضمنت عملية التضليل الإعلامي من خلال قنوات فضائية إخبارية مأجورة للترويج بان قوى الاطار تدعم عودة هؤلاء المجرمين”.

وأوضح الحمامي، أن “مؤامرة إعادة المطلوبين لاتخلو من ان تكون ورقة ضغط سياسية يستخدمها التحالف الثلاثي ضد قوى الاطار التنسيقي كصفقة سياسية” .