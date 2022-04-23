خبير سوري: كردستان اصبحت ملاذا آمنا للقواعد الاسرائيلية المتقدمة

أكد الباحث بقضايا الامن الاجتماعي والوطني والقومي سعيد فارس السعيد ، السبت ، أن اقليم كردستان العراق أصبح ملاذا آمنا للقواعد إلاسرائيلية المتقدمة، مبينا أن الكيان الصهيوني يرى في الاقليم وليدا مشابها له بل حليفا استراتيجيا.

وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التنسيق التركي أصبح واضحا بكل المجالات مع مسؤولي الإقليم لجذب واستيعاب كل اكراد المنطقة في العراق وتركيا وايران وسوريا”.

وأضاف أن “هنالك تنسيق تام ما بين الكيان الاسرائيلي واقليم كردستان برعاية ودعم امريكي وتركي لتسهيل وتشجيع التعاون الامني والعسكري مابين كردستان وإسرائيل”.

وأوضح السعيد، أن “المواقف والاعمال والمؤشرات تؤكد بأن مسؤولي اقليم كردستان العراق يعملون جاهدين لجعل الاقليم بأقوى العلاقات مع الكيان الاسرائيلي وبكل المجالات وهذه العلاقات بشتى المجالات وخاصة بالمجالات العسكرية والامنية ومابين اقليم كردستان والكيان الاسرائيلي لا يشكل خطرا حقيقيا على الامن الوطني والقومي للعراق فحسب بل على كل دول المنطقة”.

وأشار الى أن “الولايات المتحدة الأميركية تعمل لدعم وقوة اقليم كردستان ليكون حليفا لها وبديلا عن قواعدها في العراق بالمستقبل لضمان المصالح الامريكية ولتمرير المشاريع الصهيوأمريكية”.