العامري يستهجن عودة قادة المنصات التي مهدت لداعش

استهجن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، عودة قادة منصات الاعتصام التي كانت وراء ظهور داعش الارهابي في العراق.

وقال العامري في بيان “نستغرب أشد الاستغراب من عودة قادة المنصات التي مهدت بشكل كبير إلى تمكين داعش من بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية ومعنوية لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال”.

واضاف ان “قادة المنصات عادوا وكأن لم يحدث أي شى فلا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون المساومات السياسية ثمناً للعفو عن هؤلاء المجرمين الذين كانو سبباً في شهادة الآلاف من الشباب العراقي العزيز”.

وذكر العامري: “نهيب بالقضاء العراقي الشجاع اتخاذ قراره المناسب وتجريم هؤلاء الخونة ولا تأخذه في الله لومة لائم حتى يكونوا درساً قاسيا لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن”.