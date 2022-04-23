ردا على بيان وزارة الدفاع ... النائب زهرة البجاري : لو كان قبول الكلية العسكرية على النسبة السكانية فأن البصرة يجب ان تكون ثالثا .

متابعة / ظاهر العقيلي

اعربت عضو مجلس النواب العراقي زهرة البجاري عن استغرابها من رد وزارة الدفاع حول الملاحظات التي سجلت على موضوع التقديم للدورة ١١٢ في الكلية العسكرية وما رافقها من شبهات وتمييز طائفي وغبن للمحافظات الجنوبية .

وقالت البجاري لو كان القبول على معدل النسبة السكانية كما ادعت الوزارة فان محافظة البصرة يجب ان تكون بالمرتبة الثالثة وذلك لانها رسميا تأتي بعد بغداد والموصل وتليها الناصرية وبابل وهذا مالم يحصل في اعلان اسماء المقبولين .

وتابعت البجاري ان الغالبية العظمى من المقبولين هم من الموصل والانبار وكركوك وصلاح الدين !! وهذا الامر يشير بكل وضوح ان هنالك تمييز طائفي واضح ولا يحتاج لاصدار ردود او ايجاد مبررات لا يتقبلها العقل .

واضافت البجاري لو كان كما تدعي الوزارة فكيف تزامن وجود هذا العدد الكبير من عشيرة واحدة حتى وان كانوا متوزعين على المحافظات !! وهل هو محض صدفه ام معجزة مثلا !!؟

واوضحت البجاري انها لو كانت مثلا صدفة فيمكن ان تكون ١٠ او ٢٠ وإنما ٨١ ليس بالصدقة وإنما مدروسة ومعد لها مسبقا !!

واختتمت البجاري عندما يقبل ٣١٤ من الموصل ويقابله مثلا من البصرة ٧١ والعمارة ٣٠ ف( تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ) !!