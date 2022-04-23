عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني : القضاء يوجه الكاظمي لملاحقة بارزاني في الشمال ويذهب “للعقبة” بالجنوب

أكد عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، السبت، أن حكومة تصريف الأعمال تركت ملاحقة رئيس اقليم كردستان مسرور بارزاني بشأن قانون النفط والغاز وتوجهت للبصرة للدخول ضمن اتفاقيات غير معنية بها.

وقالت السلطاني في تصريح ل/المعلومة/، إن “الحكومة تركت قرار المحكمة الاتحادية بشأن ملاحقة الإقليم بما يخص قانون النفط والغاز وتوجهت نحو الاتفاقات المشبوهة وأنبوب العقبة “،مشيراً إلى أن المحكمة توجه الكاظمي لكردستان وهو يذهب للبصرة”.

وأضافت أن “ملاحقة مسرور بارزاني بشأن النفط والغاز من واجبات السلطة التنفيذية وعلى الحكومة أن تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وإلا سنفقد أخر معقل للبت بالخلافات السياسية والأمور القانونية”.

وبينت أن “المضي بمشروع العقبة من قبل الحكومة سيكلف البلد خسائر مادية وبشرية كون الأنبوب يمر بمناطق هشة مما يجعله عرضه للهجوم الارهابي وعصابات داعش وانفجاره قد يسبب كارثة تآريخية”.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني قد شن ، هجوما لاذعا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز بإقليم كردستان خلال لقائه بالسفير الأمريكي في أربيل ، معتبرا أن قرارها سياسي ومعادي لإقليم كردستان