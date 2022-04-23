عاجل : رداً على "المخلب القفل".. هاكرز عراقيون يطيحون بمواقع سيادية تركية بينها رئاسة الجمهورية
الأخبار

الفتح: الحلبوسي يقود مخططا خارجيا خطيرا.. هذه تفاصيله


كشف عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي ، السبت، عن المخطط الخارجي الذي يحاول إنشاءه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من خلال الممارسات والأساليب المشبوهة في المحافظات الغربية.

وقال الفتلاوي في تصريح ل / المعلومة /، إن “المخطط والمشروع الذي يعمل عليه محمد الحلبوسي في المحافظات الغربية هو إنشاء إقليم سني له امتدادات سنية خارجة وبدعم إماراتي قطري سعودي تركي في المحافظات الغربية”.

وبين أن “رئيس مجلس النواب يمارس دور الزعامة السنية في المحافظات الغربية والذي يحاول فرض الهيمنة والديكتاتورية على البيت السني من خلال الممارسات المشبوهة كتكميم الأفواه والإقامة الإجبارية ضد الكثير من القيادات السنية التي تختلف معه”.

وأشار إلى “الديكتاتورية الإعلامية التي تتسلط في المحافظات الغربية، والتي تحاول تلميع صورة الحلبوسي وبعض القيادات الأخرى كأنهم قادة وطنيين وحقيقيين ومنقذين للمحافظات الغربية، ولا يمكن نقل الحقائق والوقائع بالاستثناء المحاسن كان الانبار تخلو من المساوئ والظروف الحياتية الصعبة”.

وأضاف الفتلاوي، أن “ممارسات الحلبوسي المشبوهة تؤكد على أنه يحاول قيادة مشروعا كبيرا وخطرا يحاك ضد العراق وهو إنشاء إقليم سني له امتدادات سنية خارجة وبدعم الخليج وتركيا ودول اخرى، وهذا ليس بشيء الجديد، أنما من الثوابت والامور التي يحاول تحقيقها محمد الحلبوسي منذ توليه الولاية الثانية لرئاسة مجلس النواب”.

وكان عضو ائتلاف النصر عزام الحمداني قد بين، في وقت سابق من اليوم، أن الصفة الرسمية التي يمثلها الحلبوسي تفرض عليه التزامات دستورية وقانونية للحفاظ على السيادة الوطنية للعراق من اي علاقة دولية مشبوهة مع دول التطبيع”، مشيراً إلى أن “الحلبوسي ينظر إليه الرأي العام العراقي باعتباره مسؤول مصدر السلطات وعلاقاته مع الدول المطبعة لا تتطابق مع صفته الرسمية”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صادقون تعد الحلبوسي “أداة ” للتطبيع مع الكيان الصهيوني
الفتح: الحلبوسي يقود مخططا خارجيا خطيرا.. هذه تفاصيله
توجيه لضباط الاستخبارات بشأن أمن المراقد الدينية
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
حزب محمد الحلبوسي يفصل النائب ليث الدليمي من صفوفه.. وثيقة
عشيرة الحلاف في البصرة وأبناء عمومة العميد المظلوم علي جميل الحلفي .. يمهلون الحكومة ٧٢ ساعه وكذلك قائد عمليات سومر بتقديم القتلة والمسببين
مشعان الجبوري والخنجر يعترفان ان احد شروط الدخول مع الصدر هو اطلاق سراح الارهابيين
الاستخبارات العسكرية تحبط هجوماً بنينوى وتطيح بـ3 “إرهابيين” في الأنبار
النائب علي تركي مغردا ..... التحالف الثلاثي اصبح محترفا بتركيب الاعلام لتجهيل الناس عن الحقيقة
الاطار يحذر من 3 مخاطر تهدد امن نحو مليوني عراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 78.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك