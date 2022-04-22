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الاستخبارات العسكرية تحبط هجوماً بنينوى وتطيح بـ3 “إرهابيين” في الأنبار


أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، الجمعة، هجوماً على نقطة امنية غربي نينوى والقت القبض على ثلاثة “إرهابيين” في الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان “بعمليات نوعية واستباقية منفصلة نفذت استناداً إلى معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في قواطع مسؤولية تلك الفرق اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4إرهاب، اثنان منهم في القائم والآخر في مدخل الفلوجة اثناء محاولته دخول القضاء عبر سيطرة التحدي”.

واضافت، “في حين تمكنت كمائن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر من احباط عملية ارهابية لاستهداف احدى النقاط الامنية في قرية تفاحة من قبل ارهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية حيث توقفا على بعد 500 متر من النقطة المراد استهدافها وتم فتح النيران المكثفة باتجاههما من قبل الكمين مما دفعهما للفرار تاركين خلفهم دراجتهم النارية و 3 بنادق Ak47 وكمية من عتاد الكلاشنكوف, وما زالت عملية البحث والتفتيش داخل المنطقة جارية للقبض عليهما”

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