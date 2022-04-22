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الاطار يحذر من 3 مخاطر تهدد امن نحو مليوني عراق


حذر القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الجمعة، من مخاطر تهدد امن نحو مليوني عراقي.

وقال جدعان في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تشهد منذ ايام تكرار لمسلسل الخروقات الامنية والتي بعضها دام ادى الى سقوط شهداء وجرحى في صفوف القوى الامنية والمدنيين في مشهد يثير القلق وخلق ردة فعل لدى الراي العام المحلي”.

واضاف جدعان،ان” الساعات 24 الماضية سجلت عدة خروقات في قواطع ضمن مدن خانقين وجلولاء واسفرت عن شهداء وجرحى مؤكدا بان امن ديالى يواجه 3 تحديات امنية بشكل مباشر ابرزها نشاط خلايا داعش النائمة  والتي نؤمن بان عودتها مرتبطة باجندة خارجية تحاول استعادة الاضرابات وحالة عدم الاستقرار”.

واشار الى ان” امن ديالى بحاجة الى اعادة تقييم واجراء تحقيقات شفافة في كل الخروقات وان تخرج بنتائج حقيقية تعالج الاسباب التي تقف وراء تكرار الخروقات وتؤمن رد قوي وحاسم على الخلايا الارهابية”.

وشهدت ديالى والتي يصل تعداد سكانها الى نحو مليوني نسمة خلال الساعات الماضية اكثر من خرق امني ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف القوات الامنية والمدنيين”.

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