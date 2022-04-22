حنان الفتلاوي تكشف عن تفاصيل مريبة بشأن مشروع انبوب البصرة -العقبة

كشفت النائبة حنان الفتلاوي، الجمعة، عن تفاصيل مشروع انبوب البصرة – العقبة، مبينة ان الانبوب سيدفع ثمنه العراق وستتملكه الاردن.

وقالت الفتلاوي في حوار متلفز الانبوب النفطي الممتد من البصرة الى ميناء العقبة الاردني سيكلف الدولة العراقية نحو 9 ونصف المليار دولار سيمول من خزينة الدولة بكل تفاصيله”.

واضافت ان “عدة امور مستغربة ضمن المشروع اولها ان الانبوب لديه القدرة على نقل 200 الف برميل الى مليون كحد اقصى يوميا من النفط وهو الحاجة الفعلية للاردن اي ان اغلبه سيكون ضمن الاستهلاك المحلي الاردني في حال عدم وجود مشتري اخر”.

وتابعت ان “العراق سيدفع 25 سنت على كل برميل وان الامر الاكثر استغرابا هو تسليم وتمليك الاردن الانبوب بعد 25 عاما من الشروع في التصدير”، مبينة ان “المشروع لا يهدف الا لخدمة الاردن دون اي جدوى اقتصادية للعراق”.