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صادقون: انبوب العقبة يخدم إسرائيل وعلى الحكومة عدم التعامل بازدواجية


اتهمت النائب عن كتلة الصادقون، سهيلة السلطاني، اليوم الجمعة، حكومة تصريف الاعمال بالعمل بازدواجية مع المشاريع الخدمية، مبينة ان مشروع انبوب العقبة البصرة يخدم اسرائيل.

وقالت السلطاني في بيان ، إن “الحكومة الحالية تتغاضى عن تنفيذ المشاريع الخدمية في البلاد بحجة انها حكومة تصريف أعمال بينما تقوم بنفس الوقت بعقد اتفاقيات دولية وكبيرة ليست من اختصاصها”.

وأضافت، ان “الحكومة تتحمل المسؤولية والتبعات التي تنتج عن تنفيذ مشروع مد انبوب نفط البصرة- العقبة كونه يخدم إسرائيل اضافة الى انه ليس من صلاحيات تصريف الاعمال”.

وتابعت السلطاني ان “الحكومة تعمل بازدواجية وانتقائية في تنفيذ المشاريع لذلك فهي تتحمل جزءا كبيرًا من تعطيل الكثير من المشاريع الخدمية خلال فترة ادارتها للبلاد.

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