نائب سابق يكشف عن لقاءات لمسؤولين عرب واكراد في انقرة قبل الهجمات التركية

كشف النائب السابق غالب محمد عن اجتماع لعدد مسؤولي الاقليم والساسة العرب عن تحالف السيادة في انقرة واجتماعهم مع الرئيس التركي ورئيس جهاز المخابرات قبل الهجوم التركي الاخير على المناطق الشمالية العراقية.

وقال محمد لـ /المعلومة/، ان “مايحدث من عمليات تركية في شمال العراق جاء بعد زيارة رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني الى انقرة واجتماعه باردوغان ورئيس المخابرات التركية، فضلا عن زيارات اخرى قام بها عدد من ساسة تحالف السيادة واجتمعوا بالشخصيات المذكورة”.

واضاف ان “هناك معلومات تشير الى اجتماع وفد من الاتحاد الوطني باردوغان ورئيس جهاز المخابرات التركية ايضا، بالاضافة الى زيارة مسرور بارزاني الى انقرة، حيث ان هذه الزيارات كلها سبقت الهجمات الاخيرة على شمال العراق”.

وبين ان “الهجمات التركية تهدف الى السيطرة على المناطق الوعرة في الاقليم للحصول على منطقة جيوسياسية وهي قنديل، حيث ان التواجد داخلها يعني السيطرة التركية على كردستان وعلى ولاية الموصل كما يسميها الاتراك”.