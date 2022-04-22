محلل سياسي : خلاف الحلبوسي والزاملي فقح الباب امام تصدع التحالف الثلاثي

رجح عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، تصدع التحالف الثلاثي خصوصا بعد التوتر الحاصل ازاء الخلاف بين رئيس البرلمان ونائبه، لافتا الى ان غياب التخطيط والتحالف على هدف واحد لن يخلق تحالفا قويا داخل العملية السياسية.

وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “الاجتماع على المصلحة وغياب التخطيط والاستراتيجية ستجعل من اي تحالف سياسي هش سريع التصدع، وهو ماحصل مع التحالف الثلاثي”.

واضاف ان “الاختلاف بين الحلبوسي والزاملي، والتدخلات الحاصلة فيما بينهم خلقت خلافا سياسيا على الرغم من ان الشخصين في نفس التحالف السياسي”.

وبين ان “الخلاف بين الطرفين قد يكون سببا لبداية التصدع داخل التحالف الثلاثي، خصوصا بعد القرارات وحصر الصلاحيات بيد رئيس البرلمان والتي صدرت عقب هذا الخلاف”.