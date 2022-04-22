نائب يرد على وزير المالية بشأن عائدات نفط كردستان: تصريحات لا اثر لها

انتقد عضو مجلس النواب العراقي أحمد طه الربيعي، تصريح وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال اليومية، بشأن عائدات صادرات النفط لإقليم كردستان، مؤكداً ان الوزير نفسه هو من يوقع تسليم الأموال العراقية لكردستان فهو المسؤول الاول أمام الشعب العراقي عن امواله .

وقال الربيعي في بيان ان "وزير المالية الاتحادي ورئيس الوزراء يتحملون المسؤولية كاملةً عن ضياع اي دينار من اموال العراق وشعبه الكريم".

وأضاف ان"مجرد تصريحات لا أثر لها من قبل الحكومة لم تتلق أي استجابة أو اهتمام من حكومة اقليم كردستان بالرغم من ان الإقليم ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة به الى الحكومة الإتحادية، هذا الكلام يكشف عن سياسة محاباة وعدم مسؤولية وتلاعب بالمال العام لصالح جهات سياسية تخضع لها حكومة تصريف الاعمال".

وتابع" ستكون لنا وقفة في مجلس النواب من هذا الأمر الذي تعدى كل السياقات الاخلاقية والشرعية والقانونية "