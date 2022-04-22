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الشيخ جلال الدين الصغير : الهيئات الحسينية التي وأدت فتنة الصرخي ركزت في الاذهان فاعلية الشعار الحسيني في حفظ وتقدم التشيع


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الشيخ جلال الدين الصغير : الهيئات الحسينية التي وأدت فتنة الصرخي ركزت في الاذهان فاعلية الشعار الحسيني في حفظ وتقدم التشيع
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