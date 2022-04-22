الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : الهيئات الحسينية التي وأدت فتنة الصرخي ركزت في الاذهان فاعلية الشعار الحسيني في حفظ وتقدم التشيع
وكالة انباء براثا
83
2022-04-22
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : الهيئات الحسينية التي وأدت فتنة الصرخي ركزت في الاذهان فاعلية الشعار الحسيني في حفظ وتقدم التشيع
النائب عارف الحمامي: التوغل التركي جاء باتفاق بين اردوغان والبارزاني وبتواطؤ من الكاظمي
نائب محذرا اردوغان: لم تستطع السيطرة على “العمال” فكيف ستواجه غضب العراقيين؟!
صادقون: توجهات الحلبوسي الخليجية التركية ساهمت في تفكك المكون السني
حزب كردي: بارزاني يخشى كشف الأرقام الخطيرة للنفط
سياسي: 400 قرية كردية تضررت بـ” الغزو التركي”.
الفتح يكشف مصدر الأموال المخصصة للأمن الغذائي وسبب الإصرار على تمريره
سياسي كردي: بارزاني لايريد تسليم النفط لبغداد
عودة الارهابي حاتم السليمان إلى بغداد.. وتلميح قاس من عصائب أهل الحق
وزير الكهرباء الأسبق يرد على الحكم الصادر بحقه
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
الإعلان عن حالة الإنذار "ج" في محافظات العراق
374
رد من الديمقراطي الكردستاني بعد “هجوم البيض” الذي طال موكب بارزاني في لندن
364
الميادين : مجاميع عراقية سيبرانية تعلن تنفيذ هجوم على عدد من المواقع الحكومية منها قناة التاسعة الحكومية الاسرائيلية
363
إعلام العدو الإسرائيلي يتحدث عن نوع الهكرز العراقي الذي هاجم على الموافع الحكومية الاسرائيلية
302
بعد حبسه.. قيادي كردي يطالب الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعفو عن “المسيء للمرجعيات”
299
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1587.3
الجنيه المصري
78.99
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2083.33
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.97
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
403.23
ريال سعودي
390.63
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.86
التعليقات
ابو علي
: عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع
:
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان
: هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع
:
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن
: حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي
: لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع
:
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر
: معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي
: احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع
:
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي
: العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع
:
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..!
رسول حسن
: الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع
:
گول الساعة بالسبعة
مواطنة
: رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع
:
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد
: رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع
:
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك