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النائب عارف الحمامي: التوغل التركي جاء باتفاق بين اردوغان والبارزاني وبتواطؤ من الكاظمي


اكد  النائب عارف الحمامي , الخميس , ان التوغل التركي الأخير داخل الأراضي العراقية وبعمق تجاوز الـ 100 كم وصولا الى سهل نينوى وإقامة العشرات من المواقع العسكرية, متهما البازاني والكاظمي بالتورط مع اردوغان باسباب سياسية واقتصادية .

وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , انه من ” الغريب جدا ان تتوغل قوات عسكرية تركية الى عمق اكثر من 100 كم داخل الأراضي العراقية ان تواجه ببرقيات استنكار واستدعاء شكلي وتمثيلي للسفير التركي في بغداد ” .

وأضاف ان ” التوغل التركي الأخير هو باتفاق بين مسرور البرزاني رئيس حكومة الإقليم والرئيس التركي اوردوغان وبتواطوؤ من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاسباب سياسية واقتصادية”.

وأوضح الحمامي، أن “السبب السياسي للتوغل التركي هو دعم مشروع اضعاف المكون الشيعي الأكبر لحساب جهة معينة ودعم الكاظمي لولاية ثانية , اما السبب الاقتصادي يتعلق بالنفط والغاز واهريبة عبر تركيا الى الأسواق العالمية ومنها الى الكيان الصهيوني” .

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