نائب محذرا اردوغان: لم تستطع السيطرة على “العمال” فكيف ستواجه غضب العراقيين؟!

حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الخميس , الرئيس التركي من الاستمرار بتمدده داخل الأراضي العراقية خارج الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين التركية والعراقية, مخاطبا اردوغان بالقول: “لم تستطع السيطرة على حزب العمال التركي فكيف بمواجهة العراقيين”.

وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اجراء وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي في بغداد ومطالبة حكومته بالانسحاب من الأراضي العراقي يحدث لأول مرة الا انه جاء بضغط من بعض القوى السياسية من ضمنها الفتح”.

وأضاف ان ” التوغل التركي الى أعماق تقدر بعشرات الكيلومترات اعتداء صارخ ولابد من وقفة واجراء متكافئ على الأقل والتوجه الى مجلس الامن لتقديم شكوى بانتهاك السيادة الوطنية ” , مبينا ان ” التوغل بهذه الأعماق وإقامة مقرات وقواعد عسكرية هو احتلال يمنح للعراقيين مقاومته ” .

وخاطب البلداوي الرئيس التركي قائلا “انك لم تستطع السيطرة على حزب العمال التركي فكيف بمواجهة العراقيين ولتعلم ان العراقيين سيواجهون تمددك العسكري بقوة ” .