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حزب كردي: بارزاني يخشى كشف الأرقام الخطيرة للنفط


أكدت القيادية في حراك الجيل الجديد شادي نوروز، الخميس، أن رئيس حكومة إقليم كردستان يخشى كشف الأرقام الخطيرة لإيرادات النفط.

وقالت نوروز في حديث ل /المعلومة/ إن “بارزاني يحصر الملف النفطي في إقليم كردستان بيده حصرا، وبرلمان الإقليم لا يعلم شيئا عن أرقام النفط ونسبة الإيرادات المالية”.

وأضاف أنه “لهذا السبب لجأ بارزاني وحكومة الإقليم إلى أوربا لغرض تصدير الغاز، وذلك لعدم كشف الأرقام الحقيقية للإيرادات في حال تم تسليم النفط والغاز إلى بغداد حسب مقترح وزارة النفط الاتحادية”.

وفي وقت سابق قررت المحكمة الاتحادية منع إقليم كردستان من تصدير النفط والغاز باعتبار القرار يتعارض مع الدستور

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