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سياسي: 400 قرية كردية تضررت بـ” الغزو التركي”.


اكد السياسي المستقل عدنان التميمي، الخميس، بان 400 قرية كردية تضررت من الغزو الكردي في اقليم كردستان.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوصف الحقيقي لمايحدث في كردستان العراق هو غزو تركي يحمل اجندة متعددة الاتجاهات ابرزها تحقيق اطماع تاريخية في الاقليم لافتا الى ان كل ما تطرحه انقرة من مبررات لايمكن الوثوق بها لانها مجرد حجج واهية”.

واضاف التميمي،ان” اكثر من 400 قرية كردية تضررت من الغزو التركي حتى الان لكن مايثير علامات الاستفهام الكبيرة هو صمت الاحزاب الكردية المعروفة عن ادانة الغزو او على الاقل مساعدة الاهالي الذين نزحوا بفعل العملية العسكرية التي توسعت لتشمل عشرات الكليومترات في عمق الاراضي داخل الاقليم”.

واشار الى ان” حكومة الكاظمي صامتة حيال مايجري من احداث مؤلمة في كردستان وهذا الامر يستدعي وقفة من قبل القوى الوطنية من اجل اشعار الجانب التركي بخطورة مغامراته في كردستان وتداعياتها الانسانية الخطيرة”.

وتخوض القوات التركية عملية واسعة النطاق في اقليم كردستان بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني

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