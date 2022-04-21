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سياسي كردي: بارزاني لايريد تسليم النفط لبغداد


أكد السياسي الكردي لطيف مصطفى، الخميس، أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لا يريد تسليم النفط والغاز إلى بغداد.

وقال مصطفى في حديث ل /المعلومة/، إن “جولة مسرور بارزاني على تركيا وبريطانيا تؤكد بأنه لاينوي تسليم النفط والغاز إلى الحكومة الاتحادية إطلاقا”.

وأضاف أن “بارزاني يحصر الملف النفطي بيده حصرا، وجميع الأرقام المتعلقة بالإيرادات والعائدات لايعلم به سوى فريقه الخاص، ومايقوم به من جولات هو فقط لعدم تسليم تلك العائدات إلى بغداد حتى لاتطلع على الأرقام الحقيقية”.

وأجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني جولة إلى تركيا والعاصمة البريطانية لندن، لغرض الاتفاق على تصديرالغاز.

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