اعتقال إرهابي شقيق قيادي “داعشي” في الأنبار

ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على إرهابي شقيق قيادي داعشي في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان أنه “بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة السابعة والتي اشرت بموجبها مكان تواجد احد الارهابيين في قضاء راوه بالانبار وهو شقيق لقيادي داعشي هارباً الى سوريا حاليا”.

واضافت “على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الثامن وقوة من اللواء ومفرزة من استخبارات ومكافحة ارهاب راوه تم التحرك نحو مكان تواجد الارهابي والقبض عليه لكونه من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب”، مشيرة إلى “تسليم المتهم الى جهة الطلب اصوليا”.

وتعلن الاستخبارات والأجهزة الأمنية المختصة بتعقب المطلوبين، بين الحين والآخر، اعتقال أشخاص بتهمة الضلوع بجرائم مختلفة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.