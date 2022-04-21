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عودة حاتم السليمان إلى بغداد.. منظمة بدر تخاطب القضاء وتؤكد: لن نساوم


قال الامين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، اليوم الخميس، انه لا يمكن المساومة على حساب ابناء الشعب والتفريط به.

ودعا الانصاري في بيان “المحكمة الاتحادية والاجهزة القضائية الى عدم التهاون مع القضايا التي تمس دماء ابناء الشعب، كونها خط احمر ولا أحد فوق القانون”.

وشدد، على” عدم ترخيص الدم العراقي مقابل صفقات خارجية ومشاريع مشبوهة” مشيرا الى ان “البلاد تمر بازمة سياسية لاتتحمل المجاملات”.

كما أكد أن “لدينا ثقة عالية بالقضاء العراقي وهو جهة قادرة على محاسبة المطلوبين واتخاذ الجزاء العادل بحق كل من ارتكب جرم او اساء للشعب العراقي”.

وفي وقت سابق، أعلن أمير قبيلة الدليم، السياسي علي حاتم السليمان عودته إلى العاصمة بغداد، وسط ردود فعل مختلفة من هذه الخطوة.

وقال السليمان، ليلة الأربعاء: “بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت إلى مرحلة الهيمنة والديكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد، نعلنها من بغداد أن هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن سرق حقوق المكون”.

وأردف السليمان في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “على من يدعي الزعامة أن يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة”، وفُهمت العبارة الأخيرة بأنها إشارة منه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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عودة حاتم السليمان إلى بغداد.. منظمة بدر تخاطب القضاء وتؤكد: لن نساوم
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