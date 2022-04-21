العامري بشأن تفجير أفغانستان: استمرار لآثار الاحتلال الاميركي لهذا البلد

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله وانا اليه راجعون

فاجعة قتل جماعي اخرى تعصف بالشعب الافغاني المسالم وتدمي القلوب وتقرح العيون ، فقد اقدم اعداء الله والانسانية مرة اخرى على تفجير مسجد لاتباع اهل البيت في مدينة مزار شريف بدوافع تكفيرية طائفية ، مما ادى الى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى في انتهاك صارخ لحرمة الارواح البريئة ، وانتهاك لحرمة بيوت الله ، وانتهاك لحرمة شهر رمضان، هذه الجريمة البشعة محاولة شريرة اخرى لزج الشعب الافغاني في صراع طائفي مفتوح كما يتوهم الخاسرون ، محاولة تقف خلفها اميركا واذرعها ومرتزقتها الذين لا يجيدون الا قتل الانسان وتقويض البنيان ، هذه الفاجعة هي استمرار لآثار الاحتلال الامريكي لهذا البلد والعبث بأمنه ومقدراته لسنوات عديدة.

ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة وندعو الحكومة الافغانية للنهوض بمسؤليتها المتمثلة بحفظ السلم الاهلي ، وان تكون حاضنة لجميع المكونات في بلادها ، وتعزز ركائز حكومة المواطنة ، وان تسعى لتوفير العيش الآمن لجميع المكونات الاجتماعية ، فمن المؤلم حقا ان يجتمع الفقر والقتل الجماعي على هذا الشعب المبتلى.

ندعو الله تعالى ان يتغمد الشهداء برحمته ، ويمن على الجرحى بالشفاء ، وعلى الاهالي المفجوعين بالصبر والسلوان .

هادي العامري

٢١ نيسان ٢٠٢٢

١٩ رمضان ١٤٤٣