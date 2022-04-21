البصرة.. القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (6) كغم من الكرستال

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (6) كغم من الكرستال في محافظة البصرة.

وقال الجهاز في بيان ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بالتنسيق مع مفارز أمن النجف الاشرف نفذت واجب إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (2) كغم من مادة الكرستال".

واضاف البيان، ان "المفارز ذاتها بالتنسيق مع مفارز أمن ميسان وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن الإطاحة بتاجر مخدرات وبحوزته (4) كغم من مادة الكرستال ".

وتابع انه "تمَّ تدوين أقوال المتهمين أصولياً واحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".