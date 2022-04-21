الحشد الشعبي يحبط تعرضا “داعشيا” غربي كركوك

احبطت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تعرضا لفلول “داعش” الارهابي جنوب غربي محافظة كركوك.

وذكرت مديرية إعلام الجشد في بيان، أن “قوة من الفوج الثالث باللواء 56 في الحشد الشعبي، أحبطت تعرضا لفلول “داعش” الارهابي جنوب غرب محافظة كركوك”.

وأضاف، “وشن عناصر من فلول “داعش” الارهابي تعرضا على دورية قتالية تابعة للفوج قرب قرية ربيضة التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك، قبل ان تتصدى لهم قوة من الفوج، ما اضطرهم الى الفرار”، مشيرا إلى أن “التعرض أسفر عن الحاق اضرار باحدى العجلات التابعة للفوج”.