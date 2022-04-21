توجيه من قيادة شرطة بغداد بخصوص ظاهرة “التفحيط”

أصدرت قيادة شرطة بغداد اليوم الخميس، توجيهاً بخصوص ظاهرة “التفحيط” داخل المدن واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقالت القيادة في بيان إنه “وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة تشكيلات القيادة كافة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يقوم بالتفحيط بالسيارات داخل الازقة والشوارع”.

وأضاف البيان أنه “القت مفارز فوج طوارىء بغداد السادس التابع الى قيادة شرطة بغداد القبض على متهم اقدم على ازعاج المواطنين وتعكير صفوهم من خلال التفحيط بعجلة كان يستقلها ضمن منطقة شارع فلسطين حيث تم اصطحابه مع العجلة الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.