الإعدام شنقاً حتى الموت لأربعة إرهابيين لتفجيرهم سيارة مفخخة في الرمادي

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الخميس، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أربعة إرهابيين لتفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "الإرهابيين الأربعة والذين عملوا مع عصابات داعش الارهابية، أقدموا على تفجير سيارة مفخخة في مدخل الصناعة، نوع كيا برايد والتي أدت إلى اصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الامنية، وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية".

وأضاف، أن "الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية / 3و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".